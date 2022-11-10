Sosyal Güvenlik Kurumu, hendek operasyonlarında 4 defa yaralanarak gazi olan Uzman Jandarma Çavuş Yeşil Bozlak'a, farklı ilden gazilik kararı aldığı gerekçesiyle icra gönderdi.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli hendek operasyonları başlattı.

Uzman Jandarma Çavuş Yeşil Bozlak da mesleğinin 18'inci yılında 2016'da hendek barikat operasyonlarına katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde, Afganistan da ve hendekte görev alan Bozlak, Şırnak’ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yanına düşen bir el bombası ile yaralandı.

Emekliliğe ayrıldı

Bozlak, kendisine 90 gün verilen sağlık raporunun bitimine 13 gün kala kendi isteği ile birliğinin bulunduğu Mardin’in Nusaybin ilçesine gitti.

Burada görev alan uzman çavuş, kısa bir süre sonra 3 ayrı operasyonlarda yaralandı.

İHA'nın aktarımına göre; son olarak aldığı sağlık raporunun ardından emekliliğe sevk edildi.

Gazilik kararı verildi

Aldığı sağlık raporu ile önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ardından da Ankara İdare Mahkemesine başvuran Yeşil Bozlak’a, son görev yaptığı yer olan Adıyaman İdare Mahkemesi gazilik kararını verdi.

SGK tarafından gazilik maaşına bağlanan ve Osmaniye Valiliğinde gazilik madalyası ve beratı verilen Bozlak’ın gazilik kararına SGK, “Bu kararın Adıyaman’dan değil, Ankara İdare Mahkemesi'nden alınması lazımdı.” şeklinde itirazda bulundu.

Gazi uzman çavuşa SGK'dan 144 bin liralık haciz VİDEO



Gazilik maaşı faiziyle geri istendi

Karar, Gaziantep İdare Mahkemesince usul hatası olduğu yönünde bozuldu ve tekrar doğru yerde karar verilmesi üzere Bozlak’ın evrakları, Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

Aradan geçen 18 aylık süre zarfında mahkemeden herhangi bir karar çıkmayınca SGK, kısa bir süre de olsa Bozlak’a ödediği gazilik maaşını faiziyle birlikte geri isteyerek, gazinin evine 144 bin liralık icra gönderdi.

"SGK gazilik kararına itiraz etti"

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan Bozlak, arkadaşlarından borç alarak kendisine gelen icrayı ödedi.

Yeşil Bozlak, “2001 yılında orduya katıldım. Hendek barikat operasyonlarında 4 ayrı defa yaralandım. Bana verilen sağlık raporu ile gazi oldum. Ancak SGK, gazilik kararına itiraz etti. Gaziantep İdare Mahkemesi kararı usul yönünden bozdu. Evime icra geldi. Ben de bana gelen icrayı ödedim. Şu anda mağdurum. Devlet büyüklerimden konunun çözülmesi için yardım bekliyorum.” dedi.