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    Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kaçakçılık operasyonu kapsamında bir depoya yapılan baskında, 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • 18.08.2022 - 17:19
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    Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Gaziantep’te, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir depoya, kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; fiber tankları tek tek inceleyen ekipler, 1.800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirdi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO


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