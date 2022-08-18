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- Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonu kapsamında bir depoya yapılan baskında, 1.800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 18.08.2022 - 17:19
Gaziantep’te, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince bir depoya, kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi.
Ele geçirilenler
İHA’nın haberine göre; fiber tankları tek tek inceleyen ekipler, 1.800 litre kaçak akaryakıt, 9 adet plastik fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirdi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.