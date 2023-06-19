Gaziantep 4 kişilik aile sokağa atıldı! Kiracı varken ev yeniden kiralandı Son zamanlarda yaşanan kiracı - ev sahibi sorunları devam ediyor. Gaziantep'te yaşayan Özge Çil isimli bir vatandaş, ev sahibinin eşyalarını sokağa attığını ve evi başkasına kiraladığını söyledi. Sokakta kalan aile, ev sahibinin tehdit dolu mesajlar attığını da belirtti.

Son zamanlarda artan kira artışları, ev sahipleri ve kiracılar arasında soruna neden olmaya başladı.

Ev sahipleri yüksek zam oranlarıyla kiracıları zor duruma sokuyor. Zammı kabul etmeyen kiracıları ise evden atabiliyorlar.

Bu durumun bir benzeri bu defa Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep'te yaşayan Özge Çil isimli bir vatandaş, ev sahibi tarafından sokağa atıldı.

Ev sahibi yüzde 95 zam yaptı, kabul edilmeyince sokağa attı

Gaziantep 75. Yıl Mahallesi'nde oturan Özge Çil, kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından haberi olmadan eşyalarının sokağa atıldığını iddia etti.

Ev bulamadığını söyleyen Çil, 2 çocuğuyla birlikte ev aradığını ancak bulamadığını söyledi. Ev sahibinin kiraya yüzde 95 zam yaptığını ifade eden Çil, bunu kabul etmesine rağmen ev sahibinin bahane uydurarak kendilerinden evi boşaltmalarını istediğini iddia etti.

"Ben çıkmadan evi kiraya verdi"

Eşyaları sokağa atılan Özge Çil, “Bana "evden çık" dediler "tamam" dedim. Eşyalarımı toparladım ancak ev bulamıyorum. Ev sahipleri bize tehditli mesajlar atıyordu. Eve geldiğimde eşyalarımı dışarıya atmışlar.

Telefonumu engellemişler. Ev sahibine ulaşamıyorum. Kirama yüzde 95 zam yaptı. Bunu kabul ettim. Kiramı da günümde ödüyorum. Buna rağmen çıkmamızı istedi. Ev sahibi “ben başkasına vereceğim evimi sizden memnun değilim” diyerek bahane uyduruyor.

Ben evin içinde oturuyorken başkasına kiraya vermiş. Ben depremden dolayı ev sıkıntısı olduğunu ve ev bulamadığımı kendisine söylememe rağmen ‘bu bizi ilgilendirmez’ dedi. İki oğlum, bir eşim 4 kişiyiz.” diye konuştu.