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    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Ay tutuklandı

    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 40 yaşındaki İbrahim Ay, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
    • 28.06.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:14
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    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Ay tutuklandı

    Gaziantep'te, 2018'de görev yapan yerel gazeteci Mahmut Ö.'ye aracına bindiği sırada silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırıya uğrayan Mahmut Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Azmettirici olduğu itiraf edildi

    Tutuklu bulunan sanıklardan Selçuk Y., bir mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay olduğunu belirtti.

    Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İbrahim Ay, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberien göre, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İbrahim Ay, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Ay tutuklandı #1


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