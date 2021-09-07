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    Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı

    Firmanın deposunda yangın çıktığını duyan firma sahipleri, olay yerine gelerek gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:58
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    Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı

    Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lojistik firmasının depo kısmında yangın çıktı.

    Yangını fark eden firmadaki bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen OSB ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

    FİRMA SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Yangın haberini alan firma sahipleri ise panikle olay yerine koştu. Olay yerine gelen firma sahipleri ile yakınları, itfaiye ekiplerini görünce birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

    Gaziantep Organize Saniye Bölgesi'nde yangın çıktı VİDEO


    Gaziantep Organize Saniye Bölgesi nde yangın çıktı #1

    YAŞADIKLARI ŞOKU ATAMADILAR

    Yaşadıkları şoku üzerlerinden atamayan firma sahipleri, yangını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı.

    Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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    Gaziantep Organize Saniye Bölgesi nde yangın çıktı #3

    Gaziantep Organize Saniye Bölgesi nde yangın çıktı #4

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