Gaziantep polisi, vurgun yapan hırsızı yakaladı Bir araç ve içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası bulunan çantayı çalan hırsız, yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Gaziantep polisi, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına el attı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde asayiş ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir otoparkta yaşanan hırsızlığı araştırmaya başladı. 43.5 milyon TL'lik vurgun İddiaya göre B.Y., 17 Mayıs günü içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet dolu çantayı otomobilinde bıraktı, aracını da park etti. B.Y. otoparktan ayrıldı, çok sayıda suç kaydı bulunan İ.E. oraya gitti. Otomobili de içerisindeki çantayı çalan hırsız, ardından kayıplara karıştı. Tutuklandı Polis, çok geçmeden vurgun yapan hırsızı yakaladı. Önce emniyete götürülen hırsız ardından adliyeye sevk edildi. İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.