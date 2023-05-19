Gaziantep polisi, vurgun yapan hırsızı yakaladı

İHA
Gaziantep polisi, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına el attı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde asayiş ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir otoparkta yaşanan hırsızlığı araştırmaya başladı.
43.5 milyon TL'lik vurgun
İddiaya göre B.Y., 17 Mayıs günü içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet dolu çantayı otomobilinde bıraktı, aracını da park etti.
B.Y. otoparktan ayrıldı, çok sayıda suç kaydı bulunan İ.E. oraya gitti.
Otomobili de içerisindeki çantayı çalan hırsız, ardından kayıplara karıştı.
Tutuklandı
Polis, çok geçmeden vurgun yapan hırsızı yakaladı.
Önce emniyete götürülen hırsız ardından adliyeye sevk edildi.
İ.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.