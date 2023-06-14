Gaziantep ve Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama Gaziantep ve Mersin'de fuhul yapılan 4 işletmeye 271 bin 500 TL, 330 şahsa ise umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

İHA Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini olayları ile ilgili operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Para cezası kesildi Operasyon çerçevesinde 4 işletmeye toplamda 271 bin 500 TL, 330 şahıs hakkında ise umumi hıfzıssıhha kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 1 milyon 50 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.