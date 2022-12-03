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    Gaziantep'de camiden çanta hırsızlığına tutuklama

    Camide unutulan çantayı çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan M.S. tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
    • 03.12.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 16:19
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    Gaziantep'de camiden çanta hırsızlığına tutuklama

    Gaziantep'de Karatarla Mahallesi'ndeki camide abdest alırken bıraktığı çantasının çalındığını fark eden kişi, polise bildirdi.

    İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından çantanın, M.S. ve G.T. tarafından çalındığını belirledi.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep'de camiden çanta hırsızlığına tutuklama VİDEO

    Bir kişi tutuklandı

    Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.S. tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep de camiden çanta hırsızlığına tutuklama #1

    Gaziantep de camiden çanta hırsızlığına tutuklama #2


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