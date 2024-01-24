Gaziantep'de düğün magandaları çocukların yanında silah patlattı Şehitkamil ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat yakınları tarafından peş peşe silahlar patlatıldı. Gelin ve damadın yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahları doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi.

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İHA

Gaziantep'te dehşet dolu anlar yaşandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu.

Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen gelin ve damadın yakınları, oyun oynadıkları esnada evlerin de bulunduğu meydanda eğlenmek istedi.

Silahlar patlatıldı

İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları, çocukların yanında şarjörleri doldur boşalt yaparcasına silahlarını defalarca ateşledi.

Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

Çocuklar yerden boş kovan topladı

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedilirken, çocukların yere düşen boş kovanları toplaması ve silahın tutukluluk yapması da dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)