İHA
Akıllara durgunluk veren olayın adresi Gaziantep oldu.
Yaşanan felaket kan dondurdu.
Pres makinasına sıkıştı
Adem Tuna isimli fabrika işçisi, 16.00-00.00 vardiyasında henüz bilinmeyen bir sebeple pres makinasına sıkıştı.
Olayı fark eden diğer fabrika çalışanları, korkunç kazayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekibi, pres makinesine sıkışan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Polis ekipleri soruşturma başlattı
Adem Tura'nın cenazesi, önceki gün tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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