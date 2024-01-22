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Gaziantep'de fabrikada facia: İşçilerden biri pres makinasına sıkıştı

Gaziantep'de fabrikada facia: İşçilerden biri pres makinasına sıkıştı Çalıştığı fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple pres makinasına sıkışan işçi, feci şekilde can verdi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.