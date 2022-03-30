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    Gaziantep'deki öğrenci kavgasına dahil olan veliler kurşun yağdırdı

    Osmangazi ilçesinde oyun oynarken tartışmaya başlayan ilkokul öğrencilerinin haber verdiği aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 veli vuruldu.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 17:42
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    Gaziantep'deki öğrenci kavgasına dahil olan veliler kurşun yağdırdı

    Gaziantep'in Osmangazi ilçesinde bulunan Aslı Alevli İlkokulu'nda bir grup öğrenci, oyun oynarken tartışmaya başladı.

    Çocukların haber vermesiyle gelen velileri de tartışmaya dahil oldu.

    Velilerin okulun dışında taşan tartışması da silahlı kavgaya dönüştü.

    1 VELİ VURULDU

    Okul önündeki kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, öğrenci velisi Selçuk Ç.'ye isabet etti.

    Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Ç., ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Gaziantep deki öğrenci kavgasına dahil olan veliler kurşun yağdırdı #1

    SALDIRGAN 5 KİŞİ ARANIYOR

    Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep deki öğrenci kavgasına dahil olan veliler kurşun yağdırdı #2

    Gaziantep deki öğrenci kavgasına dahil olan veliler kurşun yağdırdı #3

    Gaziantep deki öğrenci kavgasına dahil olan veliler kurşun yağdırdı #4


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