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    Gaziantep'e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı

    Şehir dışından gelen bir şahsın, evlilik yoluna girdiği kişi tarafından 200 bin TL dolandırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
    • 17.06.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 13:40
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    Gaziantep'e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Kente şehir dışından gelen bir vatandaşın, evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldığı anlaşıldı.

    5 kişi gözaltına alındı

    Çalışma çerçevesinde dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. isimli şüphelilerin dolandırıcılık olayına karıştığını tespit eden ekipler, şüphelileri dün gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.

    4 kişiye tutuklama

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.

    Gaziantep e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı #1


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