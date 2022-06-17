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- Gaziantep'e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı
Gaziantep'e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı
Şehir dışından gelen bir şahsın, evlilik yoluna girdiği kişi tarafından 200 bin TL dolandırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
- 17.06.2022 - 13:35
- Güncelleme : 17.06.2022 - 13:40
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kente şehir dışından gelen bir vatandaşın, evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldığı anlaşıldı.
5 kişi gözaltına alındı
Çalışma çerçevesinde dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. isimli şüphelilerin dolandırıcılık olayına karıştığını tespit eden ekipler, şüphelileri dün gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.
4 kişiye tutuklama
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanırken, 1’i ise serbest bırakıldı.