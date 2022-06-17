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Gaziantep'e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı

Gaziantep'e gelen kişi evlilik vaadiyle 200 bin TL dolandırıldı

Şehir dışından gelen bir şahsın, evlilik yoluna girdiği kişi tarafından 200 bin TL dolandırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.