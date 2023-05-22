Gaziantep'i sağanak ve dolu vurdu Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

DHA Yurt genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisi sürüyor. Gaziantep'in büyük kesiminde de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda şiddetli yağan dolu trafikteki araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşattı. Araçlara dolu için örtü serildi Bazı araç sahipleri doludan korunmak için araçlarının üzerin battaniye ile kapatırken yayalar ise sığınacak yer aradı. Kentin değişik kesimlerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.