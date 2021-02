Gaziantepli aile ölen kızlarının kedisi 'lui' ile teselli buldu

Arabaya binmek üzereyken başka bir aracın kendisine çarpması ile hayatını kaybeden Rabia Kılınç’ın ailesi, kızlarını hayattan koparan şahsa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Gaziantep'te merkez Şehitkamil Nüfus Müdürlüğü'nde nüfus memuru olan Rabia Kılınç , Sakarya’dan İstanbul’a gitmek üzere bir arkadaşının arabasına binmek üzereyken, yoldan geçen başka bir araç Kılınç'a çarptı.

Yaralı olarak Sakarya Eğitimi Araştırma Hastanesi’e kaldırılan Kılınç, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Rabia Kılınç memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.

GERİYE VİDEOLARI KALDI

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Rabia Kılınç’tan geriye sahiplendiği kedisi Lui ile çekilmiş videolar kaldı. Ayrıca Kılınç’ın sokak hayvanları ile ilgili birçok dernekte gönüllü olduğu öğrenildi.

“LUİ İÇİNE KAPANDI”

Abla Miyesen Kılınç, Rabia'nın kendilerine kedisi Lui'yi bıraktığını söyledi. Ayrıca Lui'nin, kardeşinin her şeyi olduğunu anlatan Miyesen Kılınç şu açıklamaları yaptı:

“Kardeşimden bize kalan en büyük yadigar kedisi Lui. Lui kardeşimin her şeyiydi. Kedisini çok sever ve ona gözü gibi bakardı. Lui de Rabia'yı çok sever ve her gün işten dönmesi için kapıyı beklerdi. Kardeşimden geriye kalan Lui'ye onun baktığı gibi bakacağız. Rabia'nın ölümünden sonra Lui de içine kapandı ve halen Rabia gelecek diye bekliyor. Kardeşim tüm sokak hayvanlarını çok sever ve her gün onları beslerdi.”





“EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR”

Baba şahin Kılınç, kızını hayattan koparanların en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi. Kılınç,”Çocuğumu büyüttüm, besledim, okuttum. Biri gelip çocuğumu bu şekilde hayattan koparıp gitti. Ben üç gün hastanede çocuğumun başında gece gündüz uyumadan bekledim. Ağlayarak bekledim ama kurtaramadık. Devletimden tek bir isteğim var. Benim çocuğuma bunu yapanların cezasını en ağır şekilde versinler. Bana bu acıyı yaşatanlar en ağır cezayı alsınlar.” diye konuştu.

“ÇOK İYİ KALPLİYDİ”

Rabia'nın hayata hep güzel baktığını söyleyen arkadaşı Havva Polat ise şu sözleri kaydetti:

"Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 yıl birlikte mesai arkadaşıydık. Hafta sonu eski görev yeri olan Sakarya'ya geldi ve mesai arkadaşlarını ziyaret etti. Rabia, hayat dolu, neşeli ve her şeye güzellikle bakan bir arkadaşımdı. Çok iyi kalpliydi ve tüm mesai arkadaşları onu çok severdi. Rabia tam bir hayvanseverdi. Her yerde sokak hayvanlarını beslerdi. Cumartesi günü hep birlikte sohbet edip, eski günlerimizden konuştuk. Sonra bir arkadaşımızla birlikte İstanbul'a gidecekti. Arabaya binmek istediği sırada başka bir araba Rabia'ya çarparak onu hayattan kopardı. Böylesi hayat dolu bir arkadaşımızın genç yaşta aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzdü.”