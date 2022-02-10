Gaziantepli ustalar: Baklava, Türk tatlısıdır

Baklava ustaları, dünyaca ünlü tatlının coğrafi işaretli Türk tatlısı olduğunu vurguladı.

Yunanistan basını, baklavadan "geleneksel ve zengin bir Yunan tatlısı" şeklinde bahsetti.

Gaziantepli baklavacılar, Yunan medyasında çıkan haberlere tepki gösterdi.

"BAKLAVA BİZİM TATLIMIZ"

Türkiye'nin "baklava başkenti" Gaziantep'teki baklavacılar, söz konusu tatlının kentin coğrafi işaretli ürünü olduğunu söyleyerek, "Baklava bizim dünya çapında coğrafi işaret olarak tescilli olan geleneksel bir tatlımızdır." dedi.

"GÜNDEME GETİRİLMESİNE BİLE GEREK YOK"

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, "Herkesin bildiği gibi biz Gaziantepliler olarak Gaziantep baklavasının dünya genelinde geçerliliği olan coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Bize göre bu konuların artık konuşulmasına, tartışılmasına ve gündeme getirilmesine bile gerek yok.





"TÜRK TATLISIDIR"

Baklava, dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep'te üretilen tescilli bir Türk tatlısıdır. Bu iş bitmiş bir iştir, bunun gündeme getirilmesi ve Yunanlılar tarafından tartışılması kendi kendilerini avutmak için boş bir çabadır. Gaziantep baklavası dünya genelinde kabul gören coğrafi işaretli tatlıdır." dedi.

"TARTIŞILMASI BİLE ÇOK TUHAF"

Gaziantep'te 35 yıldır baklava ustalığı yapan ve kentteki işletmesinden dünyanın dört bir yanına baklava ihraç eden Levent Aktaş da "Bu konunun tartışılması bile çok tuhaf. Baklavanın biraz tarihine bakarsak Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan, atalarımızdan bize ulaşan ve saray tatlısı olarak bilinen bir tatlıdır. Gaziantep baklavası zaten coğrafi işaret tescili almış bir ürünümüzdür.





"BAKLAVA DENİNCE AKLA TÜRKİYE VE GAZİANTEP GELİYOR"

Zaten tüm dünyada da baklava denince akla Türkiye ve Gaziantep geliyor. Yunanistan tarafının sürekli bu konuyu gündeme getirmesi ve baklava bizim demesi kendi kendilerine gelin güvey olmalarıdır. Onların çabası sadece boş bir gündem oluşturmaktan başka bir şey değildir. Çünkü baklava bizim coğrafi işaretli ürünümüz." diye konuştu.



