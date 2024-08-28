Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardı diye öldürdü

İHA
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.
ÇOCUK, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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