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Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardı diye öldürdü

Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardı diye öldürdü Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı için bir esnaf tarafından öldürüldüğü öğrenildi.