Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardı diye öldürdü
İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

ÇOCUK, MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)