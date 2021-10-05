Gaziantep'te 11 defa evden kaçan küçük kız 5 gündür kayıp

Erkek kardeşiyle birlikte arkadaşının doğum gününe giden Hatice Ateş, gün sonunda kardeşini evinin önüne bırakarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te yaşayan psikolojik sorunları olduğunu iddia edilen 17 yaşındaki Hatice Ateş'ten, 5 gündür haber alınamıyor.

Baba Adil Ateş, kızının arkadaşının doğum gününe gideceğini söyleyerek evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi.

Anen ve babası ayrı yaşayan küçük kızın ailesi, yetkililerden yardım istedi.

"KIZIM 11 DEFA EVDEN KAÇTI"

Baba Ateş, “Kızım cuma günü akşamüstü saat 17.00 gibi 9 yaşındaki erkek kardeşini de yanına alarak bir arkadaşımın doğum gününe gideceğim diyerek evden çıktı. Şu ana kadar da kızım kayıp. Kardeşini getirip kapıya bırakıp gitmiş. Bu 2 yıl içerisinde kızım daha öncede evden kaçtı. 11 defa evden kaçtı. Bazılarında kendisi döndü bazılarında ise polisler bulup getirdi. Kızımın psikolojik sorunları var. Savcılık tarafından psikolojik destek görünmesi istenilen ve ayda bir ruh sağlığı derslerine gitmesi gereken ama bu tedbir kararlarından birçoğuna uymayan biridir." dedi.





"TELEFONUNU BİR AÇIYOR BİR KAPATIYOR"

Eve gelen erkek arkadaşıyla doğum gününe gittiğini belirten Ateş, "Kızımın bulunup boynuna sarılmak istiyorum. Tedavisi için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Ben eşimle ayrı yaşıyorum. Eşim bana 19 yaşlarında bir erkek çocuğun gelerek doğum günüme gideceğiz diyerek kızının götürüldüğünü söyledi. Şu an cuma gününden beri kızım kayıptır. Telefonunu bir açıyor bir kapatıyor. Annesi mesajlar atıyor ancak cevap vermiyor. Kızımın desteğe ihtiyacı var. Yetkililerden kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum.” diye konuştu.