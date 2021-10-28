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    Gaziantep'te 112'ye asılsız ihbarda bulunan kişi yakalandı

    112 acil çağrı merkezini 1000 kez telefonla arayan ve 10 bin kez SMS atarak asılsız ihbarlarda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunun ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 08:32
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    Gaziantep'te 112'ye asılsız ihbarda bulunan kişi yakalandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personel ve yöneticilerin şikayeti üzerine çağrı merkezini 1000 kez telefonla arayan ve 10 bin kez SMS atarak rahatsız eden şahsın tespiti için çalışma başlattı.

    GERÇEK VAKA İÇİN ARAYANLARI ENGELLEDİ

    Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul ederek gerçek vaka için arayanların iletişimine engel olan kişinin S.K., olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Yakalanan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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