Gaziantep'te 112'yi 11 bin asılsız ihbarla meşgul eden kişi tutuklandı

Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne yaklaşık 10 bin defa SMS atan ve yaklaşık bin kez de arayarak asılsız ihbarlarda bulunan kişinin S.K. olduğu tespit edildi.

YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.