Gaziantep'te 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz: Asansör sapığı savunma yaptı Takip ettiği kız çocuğunu asansörde bıçakla sıkıştırarak taciz ettiği öne sürülen tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanık, “Olayın olduğu binaya girmem gezip çıkma amacıyladır. 8’inci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü” dedi.

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İHA

İğrenç görüntü, geçen yıl 8 Aralık günü kayda alındı…

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 15 yaşındaki N.T. isimli kız çocuğunun peşinden asansöre binen Ali K., kapının kapanmasının ardından harekete geçti.

Bıçağı dayadı, tacize kalkıştı

Ali K., kız çocuğunun boğazına bıçağı dayadı ve taciz etmeye çalıştı.

Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T., çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.

Sapık ise çok geçmeden tespit edildi.

İlk duruşma

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın yargılandığı davanın bugün ilk duruşması yapıldı.

Gaziantep 10. Ceza Mahkemesi’nde “çocuğun cinsel istismarı”, “silahla tehdit”, “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, duruşmaya avukatı Ece Öztürk ile katıldı.

Mağdur, SEGBİS ile katıldı

Mağdur kız çocuğu ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya bağlandı.

Mağdur ailenin avukatı Sevilay Esin Karakuş da, duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak kimlik tespiti yapıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanık ifadesine geçildi.

"Binada geziyordum"

Burada kendini savunan sanık Ali K., “Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacım da gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu.” dedi.

Bunun üzerine N.T., sanığın kendisine “Adın ne sana zarar vermem, benden korkma. Sen bana böyle bakarsan, beni cezbedersin.” dediğini iddia etti.

"Temas etmedim"

Yeniden söz alan sanık, şunları söyledi:

Üzerime atılı suçlamayı ve iddianameyi anladım, Ben öncelikle karşı taraftan olay bu aşamaya geldiği için özür diliyorum. Olay günü ben kasıtlı bir eylemde bulunmadım. Asansöre bindiğim doğrudur. Asansörde mağdur da vardı. Kendisi onuncu katın düğmesine bastı. Ben de sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü. Mağdur bıçağı görünce telaş yaptı. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine zarar vermedim. Hiçbir temasta bulunmadım. Cinsel bir kastım ve amacım yoktu. Asansörün kapısı açılır açılmaz o anki panikle asansörden çıkıp merdivenlerden kaçarak uzaklaştım.

"Birtakım sıkıntılarım vardı"

Hakimin bıçak taşıma sebebini sorduğu sanık, şöyle devam etti:

Benim o dönem, birtakım sıkıntılarım vardı. Olay günü binanın çevresinde geziyordum. Sekizinci katta da bir tanıdığım yoktu. Bıçak yere düştükten sonra mağdur bağırınca panik yaptım. Yere düşen bıçağı aldım. Bıçak elimdeyken, asansörün kapısı açıldı. Kim olduğunu bilmediğim daha sonra mağdurun annesi olduğu söylenen bir kadın karşıma çıktı. O kadını da tehdit etmedim ve bıçak göstermedim. Ben daha önceden mağdur ve müştekiyi tanımıyordum. Yanımda taşıdığım bıçak mağdura hiçbir şekilde temas etmedi. Onu yaralamadım. Ev ve işle ilgili sorunlarım vardı. Dışarda geziyordum bu nedenle de yanımda bıçak taşıyordum.

"Dayak yedim" iddiası

Emniyette suçunu kabul ettiği ifadesi de sorulan sanık, “Beni polisler aradığında fabrikadaydım. Beykent Kavşağı’nın orada polislere teslim oldum. Araca binince beni darbettiler. Bunun üzerine korktum ve karakolda o ifadeyi verdim. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur.” dedi.

Eli ve sesi titredi, pedagoga bakamadı

Bu arada duruşmaya pedagog eşliğinde katılan mağdur N.T.’nin, ifade verirken elinin ve sesinin titrediği, soru soran pedagoga bile bakamadığı görüldü.

Okulda başarılı bir öğrenci olan ancak yaşadığı olayın ardından eğitim hayatına devam etmeyen N.T.’nin, asrın felaketi sonrasında da öğreniminin askıya alınmasına dair dilekçe verdiği kaydedildi.

Tutukluluk hali sürecek

Öte yandan sanık Ali K.’nin, daha önce “cinsel istismar” suçundan 2 yıl 6 ay ceza aldığı, bunun 6 ayını cezaevinde geçirip geri kalan 2 yılını da tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı, bundan öncesinde de uyuşturucu madde yakalattığı ve serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Savunmaların sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ise 26 Eylül’e ertelendi…