Gaziantep'te 16 yaş altı maçında futbolcular birbirine girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Stadı’nda 22 Kasım Cumartesi günü Görkem Hasırcı Spor Kulübü ile Çınarlı 1938 takımlarının U-16 müsabakası sonrası gerginlik yaşandı. Maç bitiminde taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

FUTBOLCULARA SALDIRDILAR

Kavga sırasında Görkem Hasırcı Spor Kulübü oyuncularının, Çınarlı 1938 ekibinin saldırısına uğradığı ve bazı futbolcuların darbe sonucu yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili sağlık ve güvenlik ekiplerinin devreye girdiği belirtildi.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan kargaşa, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı anlar ve yaşanan arbede açıkça görüldü.