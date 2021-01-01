Yaşadığı binanın 7'nci katından düşen Feyza Nur Saydam'ın hayatını kaybetmesinin ardından, şüpheli ölüm ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nin E bloğundaki yedinci katta bulunan evde ailesiyle beraber yaşayan 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, evlerinin balkonundan aşağıya düştü.

Genç kız, olayın ardından ağır yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralanan genç kız, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.





HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede acil ameliyata alınan Feyza Nur Saydam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Genç kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, hayatını kaybetti VİDEO







İLK BİLGİLER İNTİHAR YÖNÜNDE

Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİNİ ŞÜPHELİ KILAN İFADELER

Feyza Nur Saydam isimli genç kızın 17 Ağustos 2020 tarihinde Twitter hesabından paylaştığı yazı ise olayla ilgili şüphelere yol açtı.

Genç kızın ifadelerinde, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır, kaybedilmişimdir. Ben bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var benim ama biri atmıştır. Uyuşturucu kullanmam, zorla verilmiştir. Birgün hashtaglerden biri olursam, bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam. Hakkımı arayın." açıklamaları yer almıştı.