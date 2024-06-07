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Gaziantep'te 17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği kanalda kayboldu

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği kanalda kayboldu Nurdağı ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, tarlada çalıştığı esnada serinlemek için yakındaki su kanalına girdi. Olay sonrası suda kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.