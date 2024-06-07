Gaziantep'te 17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği kanalda kayboldu

İHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde su kanalı yanında bulunan tarlada yakınlarıyla beraber çalışan 17 yaşındaki Semur Hamudi, serinlemek için kanala girdi.
Kısa sürede gözden kaybolan Semur Hamudi'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, sulama kanalında kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.
Arama çalışmaları sürüyor
Ekiplerin, Hamudi'yi arama çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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