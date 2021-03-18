Gaziantep'te 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen yol kontrolü çalışmaları sırasında, durdurulan aracın içinden binlerce kaçak sigara paketi çıktı.

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılara göz açtırmadı.

Ekipler çalışmalar kapsamında yol kontrolü görevlerini icra etti.

ARAMA YAPILDI

Kontrol sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın içene gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 580 paket kaçak sigara bulundu.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilişkili olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO