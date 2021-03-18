Euro
8.9323
-0.64%
Dolar
7.4686
-0.36%
Altın
416.74
-0.91%
Borsa
1.56
-0.11%
Bitcoin
436.791
5.00%
EXEN Coin
13.25
1.45%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Gaziantep'te 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen yol kontrolü çalışmaları sırasında, durdurulan aracın içinden binlerce kaçak sigara paketi çıktı.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılara göz açtırmadı.

    Ekipler çalışmalar kapsamında yol kontrolü görevlerini icra etti.

    ARAMA YAPILDI

    Kontrol sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın içene gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 580 paket kaçak sigara bulundu.

    Gaziantep te 2 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Olayla ilişkili olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep’te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir