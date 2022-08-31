Gaziantep’te, 2 kapkaç şüphelisini kamera görüntüleri yakalattı

3 kişinin cep telefonunu çaldığı belirlenen A.B. ile M.K. isimli kapkaççılar, güvenli kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep’te, 3 kişinin cep telefonlarının motosikletli 2 kişi tarafından çalındığı şikayeti ile polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Adreslerinde yakalandılar

DHA’nın haberine göre, A.B. ile M.K. isimli şüpheliler, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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