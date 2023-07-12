Gaziantep'te 2 katlı hasarlı bina çöktü: 5 kişi yaralandı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ekiplerin yıkım çalışmaları sürüyor. Hasarlı bir binanın bahçe duvarının yıkılmasıyla 5 kişi enkazın altında kaldı. Kurtarılan vatandaşlar hastaneye sevk edildi.

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AA

Depremin vurduğu kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Çalışmaların sürdüğü kentlerden biri de Gaziantep.

Hasarlı bina çöktü

Bölgede bulunan 2 katlı hasarlı binanın yan duvarı aniden çöktü. Büyük bir gürültünün duyulduğu olayın ardından vatandaşlar durumu ihbar etti.

Ardından bölgede polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

5 kişi enkazın altında kaldı

Çökme sonucu binanın altındaki iş yerinde bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.