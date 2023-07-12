AA
Depremin vurduğu kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Çalışmaların sürdüğü kentlerden biri de Gaziantep.
Hasarlı bina çöktü
Bölgede bulunan 2 katlı hasarlı binanın yan duvarı aniden çöktü. Büyük bir gürültünün duyulduğu olayın ardından vatandaşlar durumu ihbar etti.
Ardından bölgede polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
5 kişi enkazın altında kaldı
Çökme sonucu binanın altındaki iş yerinde bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gönderildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.