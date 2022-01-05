Gaziantep polisi, iki şirkete düzenlenen baskın sonucu 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 2 şirkete operasyon yaptı.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ekipler, şirketlerle ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri tespit edilen toplam 6 şüpheli şahsı yapılan eş zamanlı operasyon ile yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 2 şirkete FETÖ/PDY operasyonu VİDEO

