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    Gaziantep'te 20 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 269 uyuşturucu şüphelisinden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 10:32
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    Gaziantep'te 20 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

    Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 269 şüpheli gözaltına alındı.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda; 13 kilo 711 gram metamfetamin, 2 kilo 215 gram esrar, 191 gram bonzai, 33 gram eroin, 265 uyuşturucu hap, 9 hassas terazi, 3 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

    20 TUTUKLU

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 249'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Gaziantep te 20 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı #1

    Gaziantep te 20 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı #2

    Gaziantep te 20 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı #3


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