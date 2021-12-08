Gaziantep’te, 20 yıllık otomobile 165 bin lira istedi

20 yıllık Tofaş marka otomobile 165 bin lira isteyen Deniz, “130 bin lira fiyat gördü ancak vermedik. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz” dedi.

Gaziantep’te bir oto galerici Murat Deniz, satılığa çıkardığı Tofaş marka 2001 model araba için 165 bin lira istedi.

Aracın sıfır arabadan farksız olduğunu belirten Deniz’in koyduğu fiyat, duyanları şaşırttı.

Fiyatıyla ünlü otomobil markalarıyla yarışan 20 yıllık otomobilde, bir çizik dahi olmadığı belirtildi.

Öte yandan, otomobile fabrika çıkışında vurulan etiketlerin de aracın üzerinde durduğu görüldü.

“NORMAL BİRİ BU ARABAYA 165 BİN LİRA VERMEZ”

Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı.

Araç için istenen fiyatın çok olmadığını belirten Deniz, “Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez.” dedi.

“İLK SAHİBİ ARABAYI HEP KAPALI GARAJDA SAKLAMIŞ”

Çoktandır böyle bir araba aradığını aktaran Deniz, aracın internette satılık ilanını gördüğünü söyledi. Aracı Osmaniye’de yaşlı bir amcanın sattığını belirten Deniz, “Arayıp konuştuk. Gidip arabayı gördük. Araçta nokta çizik, hata hiçbir şey yok. Tam istediğim gibi bulunca satın alıp getirdik. Arabanın ilk sahibi arabayı hep kapalı garajda saklamış. Zaten kilometresi de belli. Hiçbir iz yok. Boyası bile tertemiz duruyor. Amca arabaya gözü gibi bakmış. Hep kapalı garajdaymış. Ben bir yıldan beridir böyle bir arabayı arıyordum. Arabanın ilanına internette şans eseri denk geldik. Direkt gidip satın aldık.” ifadelerini kullandı.

“BU ARABANIN HASTASI ÇOK”

Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, “Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba. Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. Arabayı kaç yıl saklamışlar. Baktığınızda arabanın sıfırdan bir farkı yok. Araçta çizik yok. Bu araba artık antika değerindedir. Bu arabanın hastası da çok. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. 130 bin lira fiyat gördü ancak vermedik. Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez. Eşi benzeri yok. Aracın fabrika çıkışında üzerine vurulan etiketler bile hala duruyor. Biz de bu arabayı seven birine satmak istiyoruz. Alan kişi de gözü gibi bakmalı.” diye konuştu.