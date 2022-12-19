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    Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı

    Polisin bir eve düzenlediği baskında, 22 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
    • 19.12.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:15
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    Gaziantep'te 22 kaçak göçmen yakalandı

    Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Subaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

    Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 22 yabancı uyruklu kaçak göçmen, yakalandı.

    Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    1 organizatöre de gözaltı

    DHA'nın haberine göre; polis, ev sahibi ile organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

    Gaziantep te 22 kaçak göçmen yakalandı #1


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