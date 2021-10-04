Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılmak üzere olan 2 ton 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnsanların sağlığını ciddi boyutta etkileyen ve aynı zamanda kaçakçılık faaliyet olan sahte içki yapımı ile ilgili bir operasyon daha başarı ile sonuçlandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte alkol yapıldığı belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenledi.

POLİSTEN BALYOZLU OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde mahzene operasyon düzenlendi. İş yerinin girişini bulamayan ekipler, ellerinde balyozlarla mahzenin duvarını yıkarak içeri girebildi. Balyozlarla duvarı yıkan ekipler, gizli mahzendeki sahte alkol imalathanesini ortaya çıkardı

Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi ViDEO

LİTRELERCE ETİL ALKOL, ŞİŞE, KAPAK VE ETİKET ELE GEÇTİ

Belirtilen adreste arama yapan ve gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, imalathane olarak kullanılan mahzende 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişeye konulmuş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.