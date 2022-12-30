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    Gaziantep'te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler

    2 yıldır kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gencin, 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.
    • 30.12.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 13:56
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    Gaziantep'te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Ali Topallar, 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

    Biri istismardan diğeri yağmadan cezaevinde

    Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.’yi şüpheli olarak tespit etti.

    F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş.’nin ise 'yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.

    A.C.Ş. yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini söyledi.

    Gaziantep te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler #1

    Bağ evinin bahçesine gömdüler

    A.C.Ş.’nin yer göstermesiyle bağ evinin bahçesinde kazı yapıldı.

    Kazıda kemik parçaları bulundu.

    Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi.

    Gaziantep te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler #2

    Kemikler kayıp gence ait çıktı

    Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar’a ait olduğu belirlendi.

    Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı.

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler #3

    Gaziantep te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler #4


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