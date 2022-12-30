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- Gaziantep'te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler
Gaziantep'te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler
- 30.12.2022 - 13:42
- Güncelleme : 30.12.2022 - 13:56
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Ali Topallar, 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.
Biri istismardan diğeri yağmadan cezaevinde
Soruşturma kapsamında polis, F.K., A.C.Ş ve M.E.K.’yi şüpheli olarak tespit etti.
F.K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, A.C.Ş.’nin ise 'yağma' suçundan cezaevinde tutuklu bulundukları tespit edildi.
A.C.Ş. yapılan sorgusunda Mehmet Ali'yi öldürerek Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki metruk bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini söyledi.
Bağ evinin bahçesine gömdüler
A.C.Ş.’nin yer göstermesiyle bağ evinin bahçesinde kazı yapıldı.
Kazıda kemik parçaları bulundu.
Bulunan parçalar Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi.
Kemikler kayıp gence ait çıktı
Yapılan incelemede kemiklerin Mehmet Ali Topallar’a ait olduğu belirlendi.
Olayın diğer şüphelisi M.E.K. de polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı.
DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.