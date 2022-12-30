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Gaziantep'te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler

Gaziantep'te 23 yaşındaki genci öldürüp, bağ evine gömdüler

2 yıldır kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gencin, 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.