Gaziantep'te 2,7 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi

AA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı akıllı telefon, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İŞ YERLERİNE BASKIN

Operasyon çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde H.H.G ve K.S. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı.

135 ADET AKILLI TELEFON, 6 ADET KABLOSUZ KULAKLIK VE 24 ADET ŞARJ CİHAZI

Söz konusu iş yerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı 135 adet akıllı telefon, 6 adet kablosuz kulaklık ve 24 adet şarj cihazı ele geçirildi.