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    Gaziantep'te 3 buçuk milyon liralık hırsızlığa 53 gözaltı

    13 ilde 3 buçuk milyon lira hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda 53 kişi gözaltına alındı.
    • 02.06.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 11:22
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    Gaziantep'te 3 buçuk milyon liralık hırsızlığa 53 gözaltı

    Yurt genelinde organize hırsızlık olaylarının artması nedeniyle çalışma yürütüldü.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, organize hırsızlık yapan şebekeye yönelik soruşturma başlattı.

    Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu şebeke üyelerinin, 13 ilde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığını ve 3,5 milyon lira değerinde eşya çaldığını saptadı.

    53 şüpheliye gözaltı

    Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin Gaziantep ve Osmaniye'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 53 şüpheli, gözaltına alındı.

    Farklı suçlardan aranıyorlardı

    Adreslerde yapılan aramalarda; 8 ruhsatsız tüfek, 22 cep telefonu, 100 bin TL değerinde çek, 102 bin 800 TL ile çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 7'sinin, yapılan incelemede farklı suçlardan arandığı belirlendi.

    Adliyeye sevk edilecekler

    DHA'nın haberine göre; sorgusu süren 53 şüpheli, işlemlerinin ardından 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'azmettirme' ve 'suça iştirak'ten adliyeye sevk edilecek.

    Gaziantep te 3 buçuk milyon liralık hırsızlığa 53 gözaltı #1

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    Gaziantep te 3 buçuk milyon liralık hırsızlığa 53 gözaltı #3

    Gaziantep te 3 buçuk milyon liralık hırsızlığa 53 gözaltı #4

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