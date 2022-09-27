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    Gaziantep’te 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar

    Bir televizyon programına Gaziantep'ten katılan M.İ., kayıp 2 çocuğu için yardım isterken, polisin bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay'ın cesedi, derin dondurucuda bulundu.
    • 27.09.2022 - 08:06
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    Gaziantep’te 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar

    İddiaya göre, Gaziante'te 23 yaşındaki 2 çocuk annesi M.İ., bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

    TV programında her şeyi anlattı

    İHA'nın aktardığına göre; bir televizyon programına katılan Anne M.İ. çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

    Gaziantep’te 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar #1

    Cesedini derin dondurucuda saklamışlar

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi Derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.

    Gaziantep’te 3 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp derin dondurucuda sakladılar #2


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