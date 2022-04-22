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- Gaziantep'te 300 bin liralık demir çit çalanlar yakalandı
Gaziantep'te 300 bin liralık demir çit çalanlar yakalandı
Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 300 bin TL değerindeki demir çitleri çaldığı belirlenen 2 şüpheli, JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 09:14
Gaziantep'te Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 300 bin lira değerindeki demir çitler çalındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 8 Nisan 2022 günü Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 300 bin TL değerinde demir çitlerin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı.
JASAT ekiplerinin yaptığı titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Tutuklandılar
Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, çalınan 300 bin TL değerindeki malzemeler Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.