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Gaziantep'te 300 bin liralık demir çit çalanlar yakalandı

Gaziantep'te 300 bin liralık demir çit çalanlar yakalandı

Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 300 bin TL değerindeki demir çitleri çaldığı belirlenen 2 şüpheli, JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.