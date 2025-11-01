Gaziantep'te 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

- Gaziantep'te 31 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan E.B. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.
- Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 6 dosyası bulunan şahıs, Şehitkâmil'de gözaltına alındı.
- Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
6 SUÇTAN 31 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALAN KİŞİ YAKALANDI
Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başta olmak üzere 6 ayrı suç dosyasından toplam 31 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.