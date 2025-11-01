Abone ol: Google News

Gaziantep'te 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 10:48
  • Gaziantep'te 31 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan E.B. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.
  • Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 6 dosyası bulunan şahıs, Şehitkâmil'de gözaltına alındı.
  • Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

6 SUÇTAN 31 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALAN KİŞİ YAKALANDI

Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma başta olmak üzere 6 ayrı suç dosyasından toplam 31 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

