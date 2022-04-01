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    Gaziantep'te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

    Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Şans eseri ölenin olmadığı olay sonrası iki vatandaş hafif yaralandı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 06:28
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    Gaziantep'te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

    Gaziantep'te sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir iş lokantasında 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar olayın etkisiyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

    Gaziantep te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü #1

    2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

    Büyük korku ve paniğe neden olan olay sonrası şans eseri ölen olmazken, iki vatandaş hafif yaralandı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Gaziantep te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü #2

    HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

    Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te 4 adet sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü #3


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