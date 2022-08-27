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    Gaziantep'te 4 kasa ekmeği çaldı

    Kimliği belirsiz bir şahıs, sabahın erken saatlerinde marketin önüne bırakılan 4 kasa ekmeği, bisikletine yükleyerek uzaklaştı.
    • 27.08.2022 - 15:51
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    Gaziantep'te 4 kasa ekmeği çaldı

    Gaziantap'te iş yerini açan market sahibi Mustafa Meşe, ekmek kasalarının olmadığını fark edince firmayı aradı.

    Firma yetkilisinden, ekmeklerin bırakıldığı cevabını alınca şok geçirdi. Güvenlik kameralarını kontrol eden Meşe, ikinci şoku görüntüleri izleyince yaşadı.

    Meşe, 4 kasa ekmeğin bisikletle market önüne gelen bir şahıs tarafından çalındığını izledi.

    "Bu şahıs yüzünden bütün insanlar aç kaldı, ekmek alamadı"

    Şüpheli görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaşanan olaya isyan eden market sahibi Mustafa Meşe, "Bu şahıs yüzünden bütün insanlar aç kaldı, ekmek alamadı." dedi.

    Şikayetçi oldu

    İHA'nın haberine göre; market sahibi, daha sonra durumu polise bildirerek görüntülerdeki şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

    Gaziantep te 4 kasa ekmeği çaldı #1

    Gaziantep te 4 kasa ekmeği çaldı #2


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