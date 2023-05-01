Gaziantep'te 4 modifiye araca ceza yağdı Çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İHA

Trafikte güven bozan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında denetim ekipleri, trafikte güvenliği bozacak şahısları tespit ediyor.

Denetimler sıklaşırken bu kez de Gaziantep'te yeni bir denetim yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı.

4 araca cezai işlem

Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.