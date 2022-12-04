Gaziantep'te 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

Gaziantep'te 4 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde aracıyla geri manevra yapan Ali Ç., o esnada arkada bulunun 4 yaşındaki oğlu Ahmet Ç.’yi fark etmeyerek ezdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Ali Ç., aracını park etmek için geri manevra yaptığı esnada, aracın arkasında bulunan oğlu Ahmet Ç.'yi fark etmedi.

Talihsiz çocuk aracın altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan 4 yaşındaki Ahmet Ç. sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın arkasındaki oğlunu fark etmedi

Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre Ahmet Ç. defnedilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.