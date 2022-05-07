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    Gaziantep'te 42 saniyede 75 bin TL'lik telefon çaldı

    Bir teknoloji mağazasının camını kırarak içeri giren hırsız, 42 saniye içerisinde değeri 75 bin TL'yi bulan 4 telefonu ve 1 akıllı saati çalarak kayıplara karıştı.
    • 07.05.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 15:44
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    Gaziantep'te 42 saniyede 75 bin TL'lik telefon çaldı

    Gaziantep'te 2 Mayıs sabahında bir teknoloji mağazasına hırsız dadandı.

    Binevler Mahallesi'ndeki mağazanın önüne gelen kişi, bir süre kapıda bekleyip eline aldığı taş ile iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

    Tezgahtaki 4 cep telefonu ve akıllı saatlerden seçip beğendiği ürünleri alarak 42 saniye sonra yeniden dışarı çıkan şüpheli, kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Son modelleri seçti

    İş yeri sahibi İslam Özaltın, mağazasının kentin en işlek caddelerinden birisinde bulunduğunu ve bu olayın meydana gelmesinden dolayı şaşkınlık içerisinde olduklarını söyledi. Hırsızlık olayının 42 saniye gibi kısa bir sürede yaşandığını ifade eden Özaltın, maddi kaybının 75 bin TL olduğunu belirterek, şüphelinin son model markaları seçip çaldığını kaydetti.

    Gaziantep'te 42 saniyede 75 bin TL'lik telefon çaldı VİDEO

    Gaziantep te 42 saniyede 75 bin TL lik telefon çaldı #1

    Sabah namazına yarım saat kala arandılar

    Olayın ardından şikayetçi olduklarını ifade eden İslam Özaltın, şöyle konuştu:

    "Bayram sabahı namaz saatine yarım saat kala alarm şirketi bizi aradı ve hırsızlık olayı olduğunu bildirdi. O saatte şube yöneticimiz mağazamızı ziyaret ettiğinde hırsızlık olayının olduğunu görmüş. Kapının kollarının ve camın kırık olduğunu görmüş. Hemen polise haber verdik. İşin ilginç yanı da iş yerimiz karakola çok yakın bir mesafede. Karakolun hemen karşısında nasıl böyle bir olaya cesaret ediyorlar anlamış değiliz. Biz olayın ardından durumu emniyete bildirdik.

    Gaziantep te 42 saniyede 75 bin TL lik telefon çaldı #2

    "En işlek caddelerden biri"

    Buraya geldiklerinde kamera kayıtlarına baktık, 42 saniye içinde mağazamızdan içeriye giriyorlar ve 4 adet akıllı telefonla bir akıllı saati çalıp çıkıyorlar. Maddi kaybımız yaklaşık 75 bin lira civarında. Bu olayda bizi üzen şey çok hareketli ana cadde üzerinde olmamıza rağmen böyle başıboş insanların hırsızlık yapmasıdır. Bu insanlar gecenin bu saatlerinde böyle elini kolunu nasıl sallayarak bir iş yerine girebiliyor. İçinde bulunduğumuz cadde Gaziantep'in en işlek caddelerinden birisi. Şikayetçi olduk davacı da olduk hırsızın bulunması için bekliyoruz."

    Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep te 42 saniyede 75 bin TL lik telefon çaldı #3

    Gaziantep te 42 saniyede 75 bin TL lik telefon çaldı #4

    Gaziantep te 42 saniyede 75 bin TL lik telefon çaldı #5

    Gaziantep te 42 saniyede 75 bin TL lik telefon çaldı #6


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