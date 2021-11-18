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- Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
- İHA
- 18.11.2021 - 12:07
Gaziantep’te, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında kent merkezine yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen KOM ekipleri, yaptıkları aramada 47 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
2’Sİ SERBEST BIRAKILDI
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken 3’ü ise tutuklandı.
Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO