Euro
12.2612
1.81%
Dolar
10.8118
1.68%
Altın
647.34
1.51%
Borsa
1.707
-0.03%
Bitcoin
645.421
3.59%
BTXN Coin
21.09
-1.86%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, alınan istihbari bilgi üzerine düzenledikleri operasyonda, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla bağlantılı 3 kişi, tutuklandı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gaziantep’te, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında kent merkezine yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı.

    Belirlenen adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen KOM ekipleri, yaptıkları aramada 47 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

    2’Sİ SERBEST BIRAKILDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

    Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken 3’ü ise tutuklandı.

    Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO

    Gaziantep’te, 47 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir