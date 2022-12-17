Gaziantep'te 48 kilo metamfetamin ele geçirildi

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Argos' ile yapılan aramada 48 kilo 245 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleri ile mücadelesi devam ediyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçlarda arama yaptı.

Uyuşturucuyu narko köpek Argos buldu

DHA'nın haberine göre durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Argos' ile yapılan aramada 48 kilo 245 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.





