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    Gaziantep'te 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı

    Gaziantep'te 5 ay önce bıçaklandıktan sonra silahla vurularak öldürülen 23 yaşındaki hurdacı Seyfettin Çabuk'un katil zanlısı 'eniştesi' çıktı.
    • 18.10.2022 - 18:36
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    Gaziantep'te 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı

    Gaziantep'te 5 Mayıs 2022 günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş ve ihbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

    Eve giren ekipler, Çabuk'un bıçaklanarak ve silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

    Katil zanlısı 'enişte' çıktı

    Yaşanan olayın ardından katil zanlısını bulmak için yaklaşık 5 aydır çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vahşi cinayetin katil zanlısı maktulün eniştesi H.T. isimli şahıs olduğunu belirledi.

    Katil zanlısı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı H.T.'nin olayda kullandığı silahı ise asri mezarlığa gömdüğü öğrenildi.

    Zırhlı araç ile adliyeye getirildi, "çocuklarım beni affetsin" dedi

    Yaklaşık 5 aylık çalışmanın ardından yakalanan katil zanlısı H.T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından zanlı, zırhlı araç ila adliyeye getirildi.

    İHA'nın aktardığına göre zanlı yoğun güvenlik tedbirleri arasında savcı karşısına çıkarıldı.

    H.T.'nin adliyeye götürülmesi esnasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çocuklarım beni affetsin" demesi ise dikkat çekti.

    Gaziantep te 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı #1

    Gaziantep te 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı #2

    Gaziantep te 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı #3

    Gaziantep te 5 ay önceki hurdacı cinayeti aydınlatıldı #4


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