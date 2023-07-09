Gaziantep'te 5 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı İllegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

İHA

Ülke genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.

5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon neticesinde, illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

2 şahıs gözaltına alındı

Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.