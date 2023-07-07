Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kameraya yansıdı Gaziantep'te iki grup arasında çıkan sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaşananlar kameraya yansıdı

Öte yandan iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 kişinin yaralandığı kavga sırasında kaydedilen görüntülerde kalabalık grubun sopalarla birbirini darbetmesi yer aldı.