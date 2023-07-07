DHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaşananlar kameraya yansıdı
Öte yandan iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
5 kişinin yaralandığı kavga sırasında kaydedilen görüntülerde kalabalık grubun sopalarla birbirini darbetmesi yer aldı.