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    Gaziantep’te, 500 bin liralık altın çalan hırsızlardan biri yakalandı

    Yüzlerini gizleyerek tabanca kabzası ile kuyumcu dükkanının vitrin camını kıran, ardından 500 bin liralık altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 13:55
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    Gaziantep’te, 500 bin liralık altın çalan hırsızlardan biri yakalandı

    Gaziantep’te, dün sabah saatlerinde Barak Mahallesi'nde 2 kişi, yüzlerini gizleyerek Alican Bulut'a ait kuyumcu dükkanının önüne geldi.

    Şüphelilerden biri, tabanca kabzası ile vitrin camını kırarak 500 bin lira değerinde altın aldı.

    DÜKKAN SAHİBİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Durumu fark eden dükkan sahibi Bulut ise tabanca ile havaya ateş açtı. Paniğe kapılan şüpheliler, dükkanın önünde bekleyen araca binip kaçtı.

    Gaziantep’te, 500 bin liralık altın çalan hırsızlardan biri yakalandı #1

    KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İsmail E. ile ağabeyi Mehmet E. olduğunu belirledi.

    PLAKASIZ ARAÇLA KAÇTILAR

    Plakası sökülen otomobil ile kaçtıkları tespit edilen 2 kardeşten İsmail E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Gaziantep’te, 500 bin liralık altın çalan hırsızlardan biri yakalandı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    İsmail E., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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