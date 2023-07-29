Gaziantep'te 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı soruşturmasında 6 kişiye dava Nizip'te, 6 Şubat'taki depremde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlanarak, 4'ü tutuklu, 6 kişi hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde, yıkılan binalarla ilgili yargı süreci devam ediyor...

Bu kapsamda Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 8 katlı, 30 daireden oluşan Furkan Apartmanı da yıkıldı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

4'ü tutuklu 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu sanıklar Eyüp Öğüt, Faik Öğüt, Nejdet Alpay, Yılmaz Şahin Yurtyapan, tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim Sever, Hasan Hüseyin Sever hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mimari ve statik projeler arasında fark var

Mahkemece kabul edilen iddianamede, binanın mimari projesiyle statik projesinin farklılık gösterdiği, yapı ruhsatı veren kişilerin ve yapı kullanım izin belgesi veren kişilerin görevlerini ihmal ettiği belirtildi. Furkan Apartmanı'nın arka tarafında, belediyeden izin alınmadan tadilatlar yapıldığı ve bu tadilatların imar kanununa aykırı işlemler olduğuna dikkat çekildi.

Binada kullanılan malzemelerden çelik donatıyla ilgili kayda değer bir sorun olmadığı, beton dayanımının ise yüzde 16,5 düşük olduğuna işaret edildi. Binanın çökmesinde bu dayanım düşüklüğünün etkisi ile asıl nedeninin taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, bozulmalar ve eklentiler, mimari ve statik projedeki tutarsızlıklar, bazı kolonların projeden çıkarılmış olması ve bazı kirişlerin yerinin değiştirilmesi olduğu belirtildi.

İddianamede "Müteahhidin inşa sürecinde gerekli özenin gösterilmemesinden ve ruhsata aykırı şekilde bina inşa etmesinden dolayı kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Binanın dışa doğru değil de iç tarafa merdiven boşluğuna doğru çökmesi binanın arka bölümünde birden fazla kolonun eksik olduğunu, simetrisinin bozulduğunu ve teras kat gibi binanın arkasına fazladan yük eklendiğini ortaya koymaktadır. Binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlara, projede olmayan müdahaleleri ve projede olmayan eklentileri yapan kişilerin önemli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Çökmeye kesilen kolonlar neden oldu

İddianamede, binanın taşıyıcı sistemi olan kolonlara, projede olmayan müdahaleleri ve projede olmayan eklentileri yapan kişilerin önemli derecede kusurlu olduğuna ilişkin bilirkişi raporuna da yer verildi.

Bilirkişi raporunda, "Furkan Apartmanı'nın zemin katında ana merdivenleri ile Akpek Sokağı arasında kalan binanın arka bölümünde projeye göre olması gereken bazı kolonların (bir veya birden fazla) olmadığı gözlemlenmiştir. Bu tespitlere göre Furkan Apartmanı’nda gerçekleşen çökmenin asıl nedeninin kolonların eksikliğinden (kesilen kolon veya kolonlar) kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.