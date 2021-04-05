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Gaziantep’te 52 suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te 52 suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

Ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştiren ve 52 suç kaydı bulunan şahıs, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalandı.