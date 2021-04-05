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    Gaziantep’te 52 suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

    Ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştiren ve 52 suç kaydı bulunan şahıs, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ile yakalandı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:46
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    Gaziantep’te 52 suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bir vatandaşın ateşli silahla kolundan yaralanması üzerine çalışmalara başladı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 adet suç kaydı bulunan şahıs takibe alındı.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Uyuşturucu madde ticareti şüphelisi M.A. isimli şahıs, olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı.

    Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep’te 52 suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı #1

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